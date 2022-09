Todo mundo vibrou ao saber do novo romance de Thales Bretas: "Certamente Paulo está feliz"

Após meses de rumores, o viúvo de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, fez todo mundo vibrar ao assumir que está vivendo um novo romance. Thales, que se mostrou devastado por meses ao perder o amado, que morreu por complicações da Covid-19 em maio de 2021, está “conhecendo melhor” o cantor Silva - e, após os dois surgirem juntos no Rock in Rio, o público se emocionou com o “recomeço” do médico.