Thales preserva memória de Paulo Gustavo no cotidiano com os filhos: "Eles vão entender"

"Eu tento maquiar (a dor) um pouco com o trabalho, com esse dia a dia puxado, com a rotina que a gente tem. O tempo vai passando com isso, trabalho, estudo, filhos", declarou. Ele também destacou a importância da família para enfrentar os desafios do dia a dia sem o marido. "É isso que dá força, a família não te abandona (...) Quero que a gente sempre se cuide e possa contar um com o outro".