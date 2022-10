Rodrigo Mussi mostrou que está acima do peso e isso é uma grande vitória: “Cheguei a 41 kg”

Em abril, 20 dias após o acidente, Mussi teve alta da unidade de terapia intensiva (UTI). Já em maio, ele fez seu primeiro contato com o público desde o acidente com uma carta que foi publicada em seu perfil no Instagram. Surpreendendo a todos, Rodrigo tem poucas sequelas do acidente e, hoje, leva vida praticamente normal, inspirando com lições de superação, perdão e força.