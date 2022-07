10 plantas que vivem com pouca ou nenhuma luz e são perfeitas para ter dentro de casa

As zamioculcas são plantas que exigem poucos cuidados e resistem muito bem à ausência de luz. Cultivada em vasos altos, grandes ou no formato de conchas, essas plantas não exigem podas e sobrevivem com regas semanais. Assim como as plantas comigo-ninguém-pode, devem ser mantidas longe de crianças e pets, pois são tóxicas.