Cantor Daniel posta registro raro ao lado da filha caçula, Olivia, e ganha declaração da esposa

Acostumado a mostrar apenas seu dia a dia de shows, Daniel encantou os fãs ao postar um registro ao lado da filha caçula, Olívia, de apenas 7 meses. Na companhia do cachorro da família, o cantor sertanejo aparece brincando com a pequena, que é fruto do casamento com Aline de Pádua. Os dois também são pais de Lara, de 12 anos, e Luiza, de 10.