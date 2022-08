Dani Winits ensina a "criar filhos feministas": "Que as próximas gerações quebrem os ciclos"

Mãe de Noah Reis, do relacionamento com Cássio Reis, e Guy Faro, do relacionamento com Jonatas Faro, Danielle fez um reels dando dicas de como criar filhos mais atentos às causas feministas, para que eles sejam mais respeitosos e entendam seus sentimentos. "Sobre um debate essencial. Homem não chora? Chora sim! Faça com que seu filho tenha contato com bons exemplos, e ensine-o a respeitar as mulheres, todas elas!", disse Dani, com algumas das dicas.