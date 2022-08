Filha de Mel e Santoro encanta ao presentear pais com "pulseira da saudade" para noite separados

Na legenda, a mãe coruja descreveu como, de fato, o presente simples surtiu efeito. "Em um dos momentos do show, a pulseira da saudade apertada nas mãos, a cabeça aninhada no ombro do amor que escolhi pra andar lado a lado, aquelas vozes uníssonas tal qual a esperança que carregamos no peito, festejei a vida daqueles que vêm ao mundo para nos salvar de nós mesmos através da arte", finalizou.