Pugliesi anuncia 1ª gravidez: "Veio quando eu finalmente estava em paz com meu corpo"

A influenciadora revela que duvidou de si mesma em meio às dificuldades. "Eu me questionava, várias vezes, se eu não era capaz de ter um bebê, e ele veio quando eu finalmente estava em paz. Vivendo a minha vida com menos regras, com menos restrições, quando a relação com o meu corpo deu uma trégua e eu passei a viver com mais fluidez", desabafou.