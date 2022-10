Repicado com franja cortininha de Flavia Pavanelli muda o visual sem tirar comprimento

A renovação veio logo após as gravações das cenas finais de sua personagem, Brenda, na novela “Poliana Moça”, do SBT. "Novos momentos merecem novos looks. E eu estou muito feliz em mudar", escreveu ela, que, logo depois, já arrumou as malas e viajou para a Itália, onde está mostrando um pouco do descanso nos stories.