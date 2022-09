Maria Lina explica cirurgia que fez para "centralizar" os seios e mostra mudança

Além da região do dorso, Maria tirou um pouco de gordura acima do bumbum, que a incomodava, e enxertou nas nádegas. Um dos internautas perguntou sobre lipo na barriga e ela disse que não viu necessidade de fazer nenhum procedimento em sua barriga. "Fiz para me sentir bonita. Tinham coisas que me incomodavam muito e estou feliz com a minha recuperação. Obrigada por todo o carinho de vocês, sinto que estão aqui comigo", agradeceu ela.