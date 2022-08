Nova tatuagem de Jessi significa proteção: símbolo está muito presente na espiritualidade

Alguns fãs também perguntaram sobre uma possível tattoo com a colega de confinamento, Linn da Quebrada, que, recentemente, passou por uma cirurgia de feminização facial e está em período de recuperação. Jessilane brincou que a cantora a está enrolando. No entanto, ela já homenageou a amiga com um desenho, bem como Tiago Abravanel.