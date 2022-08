Única brasileira em pré-estreia em Londres, Cleo adere a look "emborrachado" da moda

Celebridades de peso estiveram na pré-estreia global da série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", que aconteceu no cinema Odeon, na Leicester Square, em Londres, na Inglaterra. No entanto, uma convidada em especial chamou bastante atenção no tapete vermelho. A atriz Cleo estava na lista dos participantes do evento, sendo a única representante brasileira, e ainda aproveitou para arrasar no look.