Camila Queiroz prova que nem só de vestido se faz um look de festa: usou shortinho com meia

Com styling assinado pela dupla Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, Camila chegou atraindo olhares por conta do short tipo boxer, usado com meia-calça fina, e do top reto com alças largas, bem aqueles de academia. Com a textura do veludo e o casaco pesado e volumoso, com estampas que se destacavam dependendo da iluminação, a atriz agregou elegância à produção, mantendo traços do seu estilo esportivo e descontraído.