Look com tubinho preto de Bianca Bin ficou mais divertido com desenho da meia-calça

Na última terça-feira (23), Bianca Bin esteve no lançamento de seu novo filme "Assalto na Paulista" e aproveitou para mostrar como peças clássicas podem fazer parte de um look mais divertido com apenas um truque. Para a ocasião, a atriz apostou na combinação de preto e branco e acabou transformando a meia-calça no grande destaque da produção. Veja!