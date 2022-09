Rinoplastia de Eliezer envolveu razões estéticas e de saúde: veja o resultado da cirurgia

Em seu perfil no Instagram, Eliezer, ex-BBB e influencer, afirmou aos seguidores que se submeteu, recentemente, a uma rinoplastia estética e funcional. Além de sentir-se incomodado com o formado do nariz, o ex-BBB afirmou ter descoberto que a cirurgia também sanaria questões relacionadas à saúde - e, por isso, ele contou com duas otorrinolaringologistas especializadas em rinoplastia, as médicas Poliana Batista Machado e Mayara Yanase.