Chuva de meteoros em 31 de maio será visível no Brasil: fenômeno surpreende astrônomos

O evento, que terá visibilidade no Brasil, acontecerá na madrugada de 31 de maio. De acordo com o professor e astrofísico Roberto Dell'Aglio Dias da Costa, integrante do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o auge da observação está previsto em torno das 2 horas da madrugada.