George e Charlotte estreiam em evento de Páscoa: família toda de azul roubou a cena

O príncipe George e a princesa Charlotte já estão bem crescidinhos. A prova disso foi que os dois acompanharam os pais, o príncipe William e Kate Middleton, pela primeira vez no evento de Páscoa. As crianças, de oito e seis anos, respectivamente, compareceram à cerimônia religiosa dedicada à data e ainda chamaram atenção por seus looks. Veja!