Médico que tentou salvar Diana conta que não a reconheceu: "Não tive tempo de pensar"

De acordo com a reconstrução do acidente, proposta pela Associated Press entre relatos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança do trajeto que fizeram, as luzes da Torre Eiffel, prestes a se apagar em 15 minutos, podem ter sido a última coisa que Lady Di viu antes de partir. No local do acidente, a 13ª pilastra do túnel, resta um desenho do rosto de Diana, que simboliza a dor de tantos fãs até hoje.