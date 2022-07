Pela primeira vez na história, Papa Francisco nomeia 3 mulheres para comitê no Vaticano

A formação anterior, que conta com cardeais de todo o mundo, foi formada por Francisco em 2013, assim que assumiu o pontificado. Segundo informações do UOL, o Vaticano declarou na época que a iniciativa do conselho era aconselhar o Papa no governo da igreja e em ações administrativas. Ao todo, o grupo conta com 14 pessoas e é responsável por funções vitais ao funcionamento do Vaticano, como aconselhar o pontífice na escolha de novos bispos ao redor do mundo.