Vídeo de filhotinho de rinoceronte em risco de extinção enche de esperança (e fofura!)

Um filhote de rinoceronte branco nasceu no zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, acendendo a "esperança" de renovação da espécie. O animal, que está entre as mais próximas da extinção no mundo, foi gerado sem qualquer intervenção humana pela mãe, Livia, e pelo pai, J Gregory, e nasceu no último dia 6 de agosto no Nikita Kahn Rhino Rescue Center.