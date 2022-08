Calor acabou de vez? Frente fria de origem polar abaixa as temperaturas em SP

Uma frente fria que se aproximou do sul do Brasil provoca uma queda nas temperaturas em São Paulo a partir desta quarta-feira (4). Além da mudança nos termômetros, a probabilidade de chuva aumentou, abrindo o dia com céu nublado e pancadas de chuva. Segundo informações da Climatempo, a frente fria de origem polar abre as portas para um período de frio que deve se estender por todo o mês de maio.