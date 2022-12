Discreta, mãe de Pelé completou 100 anos pouco antes da morte do filho: era adorada por ele

Muito presente na vida do filho, Dona Celeste sempre foi bastante discreta e faz raríssimas aparições, sempre nas redes sociais de alguém da família. No Instagram de Pelé, inclusive, o que não faltam são homenagens à mãe, feitas com belas palavras e fotos que mostram o quão próximos os dois foram até o fim da vida do Rei do Futebol.