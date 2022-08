Falha crítica de segurança faz Apple lançar atualização para celulares e dispositivos

A nova atualização proposta pela Apple deve ser feita para impedir as vulnerabilidades de segurança constatadas pela empresa. Em nota, a Apple revelou que tais problemas podem garantir "controle completo dos dispositivos" a estranhos, por meio da execução de códigos maliciosos com privilégios elevados. Essas invasões ocorreriam sem o conhecimento ou a permissão do proprietário do aparelho.