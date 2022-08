Novo WhatsApp para computador vai funcionar sem a necessidade de um celular

Para usar o programa, que também usa como base o recurso "Dispositivos Conectados" na conta do WhatsApp do celular (assim com o WhatsApp Web já vinha fazendo), basta abrir o aplicativo do seu dispositivo móvel, acessar "Aparelhos Conectados" e escanear o QR Code exibido no aplicativo do Windows. Essa etapa garante que você "permitiu" o uso do WhatsApp no computador, sendo considerada uma etapa de segurança pela plataforma.