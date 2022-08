Testamos: Novo filtro do TikTok permite criar imagens para deixar seu vídeo mais atrativo

Em teste realizado pela equipe do Mulher, algumas divergências foram observadas no algoritmo ao buscar pelos mesmos itens em português e inglês. A primeira busca foi por um objeto genérico e comum em peças artísticas ou visuais, pesquisando pelas palavras "flores" e "flowers". Com diferenças nítidas em sua representação, a versão em inglês (dir.) acabou tendo um resultado muito mais nítido do que a versão em português (esq.), que fica à interpretação do usuário.