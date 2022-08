Falsa oferta de emprego é golpe da moda e já usou Shopee, Amazon, Mercado Livre e mais

- Preste atenção no número de contato que te mandou a mensagem. Geralmente, os números de golpistas são falsos, portanto, podem ter prefixos internacionais ou números repetidos;

- Cheque a imagem do contato que falou com você. Na maioria das vezes, os golpistas também não usam fotos oficiais da empresa;

- Contatos legítimos de empresas costumam contar com um selo de verificação, similar ao que aparece no Twitter ou Instagram de contas verificadas, justamente para evitar o risco de golpes.