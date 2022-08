Funções em teste no Instagram chocam usuários: dedurar prints, enxugar Stories e mais!

Dedo-duro sobre prints no Instagram? Ou que tal uma função similar ao "skip" quando uma pessoa publicar muitos vídeos em sequência no Stories? Essas são algumas das funções que estão em fase de testes e acabaram disponibilizadas para algumas contas, informadas em anúncio recente da Meta. Mesmo sem a confirmação de que as atualizações serão efetivas, alguns internautas e produtores de conteúdo já estão em dúvida sobre os impactos dessas novidades.