GPS, caronas e até "viagens no tempo": descubra 10 funções secretas do Google Maps!

Para facilitar o trânsito no dia a dia, o Google Maps oferece uma opção para fixar as suas viagens e locais favoritos no aplicativo. Basta selecionar um "pin" (marcador) no lugar que deseja ter acesso frequente. Muitas viagens ficam entre as sugestões do próprio aplicativo, baseado no volume de buscas pelo mesmo trajeto. A partir de então, a rota mais prática para o local aparecerá em destaque na tela inicial do Maps, indicando as opções mais rápidas para chegar ao local desejado e quanto tempo você terá de viagem.