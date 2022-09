Lutando contra esclerose múltipla, Selma Blair emociona ao dançar lindamente em competição

Há cerca de quatro anos, Selma recebeu o diagnóstico de Esclerose Múltipla e precisou passar por diversos tratamentos, e a doença, de certa forma, avançou, deixando a atriz com dificuldades na fala e nos movimentos. Porém, Selma voltou aos holofotes recentemente, com sua participação no reality de competição de dança “Dancing with The Stars”, no qual emocionou o mundo com uma apresentação lindíssima.