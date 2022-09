Marquezine conta como fase “assexuada” foi importante para ela: "Me sentir inteira de novo"

Durante este processo, porém, tudo mudou. Segundo Bruna, ela usou o momento para trabalhar na própria autoestima. “Foi um processo de me preencher novamente, me sentir inteira, me sentir atraente de novo, interessante de novo, suficiente de novo – sozinha. E aí me interessar por uma pessoa e querer me relacionar. É uma coisa de parceiros, de estar mais à vontade comigo e, então, estar mais à vontade na cama, à vontade para falar o que eu quero, o que eu gosto. Aí ficou um pouco mais divertido”, pontuou.