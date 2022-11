Caco Barcellos surpreendeu ao mostrar lado romântico na TV: pediu nova chance à ex

A declaração aconteceu logo após Ana Maria Braga elogiar a aparência do repórter. “O Caco está bem. Me parece feliz, sossegado. Aí a gente foi descobrir que a responsável por isso tem nome: é a Carla Tilley. É uma promotora de justiça, criminalista. Eles formam um casal lindo! Me conta um pouco”, começou a apresentadora.