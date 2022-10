Tralli se despede da mãe com fala que honra a bondade dela: “Carregava cestas básicas no carro”

Em seu perfil no Instagram, Cesar Tralli homenageou recentemente a mãe, Edna Tralli, após perdê-la em um acidente aéreo. Aos 74 anos, Edna era bastante próxima do filho - e, na publicação, que contou com diversas fotos do jornalista na companhia dela e do restante da família, ele ressaltou a força que a mãe teve durante o início da vida.