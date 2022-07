Cintia Dicker exalta parceria com Luana Piovani e revela ato de carinho da atriz com ela

Convidada do “Conversa com Bial” (Rede Globo) recentemente, Cintia Dicker falou de forma carinhosa sobre Luana Piovani, ex de seu marido, Pedro Scooby. Casada com o surfista desde 2020, Cintia assumiu o papel de madrasta dos filhos do ex-casal, Dom, Bem e Liz – e, apesar de ter ficado apreensiva com a “missão” no início do relacionamento, ela construiu um laço lindo tanto com elas quanto com Luana.