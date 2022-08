Despedida de Flavia, ex-esposa de Jô Soares, reflete "amor eterno" mesmo após a separação

Em entrevista ao programa programa "Calada Noite" do GNT, me 2016, Jô ressaltou que sua relação com Flavia sempre fora de muita amizade e presença. O humorista brincou que tiveram “uma separação que não deu certo", pois os dois sempre estavam juntos, mesmo com o fim do casamento. Com sensibilidade, eles nutriram um papel importantíssimo na vida um do outro, tendo a maturidade de separar a amizade da relação conjugal.