Emanuelle Araújo dá adeus à sobrinha de 7 anos após sua morte: “Palmas para minha linda bailarina”

“Desde que ela nasceu, revolucionou a vida da nossa família. A minha vida. Eu me reconheci nela. E nesse espelho mágico, reaprendi a andar e respirar junto com ela. Há oito anos vivo uma alegria esfuziante com sua presença e personalidade forte e divertida. A troca de amor mais bonita da minha vida. Sofia é EVOLUÇÃO”, disse ela, dedicando lindas palavras à pequena.