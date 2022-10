Ex-vizinho de Susana escondeu mudança dela e fez tributo lindo: "Agora, você quem se mudou"

“’Bom dia, vizinha!!! Como é que você tá, vizinha?! Tudo bem? E aquele posto de gasolina fechado há dois anos, vizinha? Podiam ter deixado pelo menos a padaria, né?’. Um dia descobri que a Susana morava pertinho do prédio para onde eu tinha acabado de me mudar. Desde então, a gente só falava do bairro, sempre nos tratando por ‘vizinhos’”, começou Danilo, se referindo a diálogos que, segundo ele, eram comuns para os dois.