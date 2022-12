Fernanda Gentil precisou mudar forma de tratar esposa por leis do Qatar: viraram "friends"

No Qatar para o quadro “Torcedora Gentil” do “Mais Você” (Rede Globo), a jornalista Fernanda Gentil falou recentemente sobre um comportamento inusitado que teve de adotar no país. Na companhia da esposa, Priscila, Fernanda sabe que a homossexualidade é algo proibido no Qatar - e, por isso, as duas estão fingindo ser amigas durante a viagem.