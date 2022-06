Fernanda Gentil publica despedida emocionante a cachorrinha: "Maior amor que já senti"

Ela explicou que Nala estava fazendo "muito esforço" para viver, mas não compartilhou detalhes da situação atual. No final de 2021, a apresentadora explicou que os veterinários haviam descoberto um tumor a partir do diagnóstico de uma fratura em Nala, que fez com que ela perdesse uma das patas. "Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas movida pelo maior amor que já senti (...) Entendi que você passou a dormir mais do que ficar acordada. Entendi que tomava mais remédio do que comia ração", desabafou.