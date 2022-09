Fernanda Lima fez grande serviço ao falar sobre sexo, falta de tempo e cansaço abertamente

O assunto ‘Tempo Livre’ era o tema central do programa “Bem Juntinho”, do GNT, apresentado pelo casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, algo necessário para se discutir nos dias atuais. Porém, enquanto os dois conversavam e questionavam os convidados, a jornalista especializada em economia Flávia Oliveira, o professor Eduardo Moreira e o psicanalista Henrique Vicentini, Fernanda soltou um comentário inusitado sobre sua vida particular com o marido.