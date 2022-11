Frase que Jennifer Lopez e Ben Affleck têm na aliança é prova de confiança no amor que sentem

Passadas duas décadas do lançamento de “This Is Me... Then”, álbum inspirado em seu romance com Affleck, Jennifer apresentou recentemente seu novo projeto, intitulado “This Is Me... Now”. Criado depois da reconciliação e casamento dos pombinhos, o projeto traz referências à nova relação do casal, que foi chamada pela cantora de um círculo completo “perfeito”.