Gisele confirma divórcio de Tom Brady com fala de amor e parceria: "Desejo o melhor para ele"

Em meio a uma série de boatos sobre estar infeliz com o relacionamento e prestes a se separar do jogador de futebol americano Tom Brady, a modelo Gisele Bündchen oficializou em suas redes sociais que o casamento realmente chegou ao fim. Usando a ferramenta Stories do Instagram, ela afirmou que o processo de divórcio já está finalizado, deu detalhes sobre como os dois pretendem seguir com a criação dos filhos.