Emme, filha de Jennifer Lopez, é não-binária e mãe demonstra que apoia a decisão

Emme Maribel e o irmão gêmeo, Maximilian, são frutos do casamento de J.Lo com o também cantor Marc Anthony. Os dois se casaram em 2004 e se divorciaram dez anos depois. Para quem não se lembra, Emme dividiu os palcos com a mãe no Super Bowl de 2020, mostrando que herdou o talento da famosa para a música.