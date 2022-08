Recém-casada, Jojo Todynho revela hábito do casal para manter a intimidade: "Juntinho"

Em meio à rotina agitada, alguns casais têm dificuldade em manter o mesmo nível de intimidade após um tempo juntos. A cantora Jojo Todynho, por meio de uma caixinha de perguntas no Stories de seu Instagram, compartilhou alguns truques que ajudam com que ela e o marido, Lucas Souza, não deixem de se sentir próximos um do outro no cotidiano.