Mãe de Marília Mendonça homenageia Murilo e emociona: ele é ex-genro, mas segue parte da família

Os laços entre a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, e o ex-marido da sertaneja, o cantor Murilo Huff, continuam muito fortes, mesmo quase após um ano da morte da cantora dela em um acidente de avião. Em seu perfil no Instagram, Ruth escreveu uma bela homenagem para o pai de Léo, de 2 anos, fruto do relacionamento com a artista, mostrando que, apesar de ser ex-genro, ele segue sendo uma parte importante da família.