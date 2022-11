Mônica Martelli emociona ao homenagear a mãe, que luta contra sexto câncer

"[...] Compartilho com vocês esse momento muito difícil da minha vida, que é o momento do enfrentamento do sexto câncer. Seis! Em 32 anos, foram seis cânceres. Há 32 anos que convivo com as incertezas, os medos, as angústias, as alegrias, na espera dos exames, dos laudos. Mas hoje é um momento muito especial, porque eu inicio amanhã o ciclo da quimioterapia”, relatou ela.