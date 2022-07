Natalie Portman discute sexualização infantil que viveu aos 12 anos: "Me senti vulnerável"

"Ser sexualizada enquanto criança, acho que me afastou da minha própria sexualidade posteriormente pois me fez ter medo, e me fez (sentir) como se o único modo de ficar em segurança era 'ser conservadora', ou 'eu sou séria e você devia me respeitar', além de 'eu sou inteligente', 'não me olhe desse jeito'".