Padre Marcelo Rossi comove ao anunciar morte do pai com declaração de fé: "Até mais tarde"

Usando as redes sociais, o padre Marcelo Rossi fez todos se compadecerem com sua dor ao revelar, recentemente, que perdeu o pai, Antônio Rossi. Sem grandes detalhes sobre o ocorrido, o religioso compartilhou cenas nas quais aparece na companhia do pai, e declarou seu desejo de voltar a vê-lo, conforme suas crenças.