Filha mais discreta de Silvio Santos celebra 92 anos do pai com fotos raras cheias de carinho

Celebrando 92 anos de vida, Silvio Santos recebeu lindas homenagens de suas filhas nas redes sociais. Apesar de viver longe dos holofotes, Cintia Abravanel, filha mais velha do apresentador e único fruto do primeiro casamento dele, também aproveitou para festejar o pai – e o fez com fotos raras que mostram a bonita relação dos dois.