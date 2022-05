No pico do climatério, Sandra Annenberg desabafa: "Ninguém fala sobre a menopausa"

Sandra Annenberg fez um relato muito importante sobre envelhecimento e saúde da mulher. Em entrevista ao programa "Saia Justa", do GNT, a jornalista falou sobre sua experiência com a menopausa, e desabafou sobre como as mulheres são pegas "de surpresa" em muitos aspectos acerca do tema pela falta de diálogo sobre o assunto.