Sandra Annenberg dedica fala cheia de devoção ao marido: “Orgulho que não cabe em mim”

“Sou completamente apaixonada pelo trabalho do Ernesto. O jeito com que trata a equipe, a maneira com que se relaciona com os entrevistados, o namoro que tem com a câmera... E o texto... Único! Ouso dizer, ninguém escreve pra televisão como ele. Sacadas geniais e a capacidade de transformar qualquer tema em algo gostoso de se ver, com inteligência, humor e elegância”, disse ela.